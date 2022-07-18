Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы СБУ Баканова

Верховная рада Украины на ближайшем заседании рассмотрит проект постановления об увольнении Ивана Баканова с поста руководителя СБУ. Представление в парламент внес украинский президент Владимир Зеленский.

Отставку Баканова внесли первым пунктом повестки дня на следующем заседании, рассказал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

«На ближайшем пленарном заседании первым пунктом повестки дня будет увольнение с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова», — заявил украинский парламентарий.

Накануне Зеленский своим указом отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова. Причиной стали многочисленные факты государственной измены и коллаборационистской деятельности сотрудников указанных ведомств.

С Бакановым Зеленский дружил с детства: они ходили в одну школу, учились в Криворожском экономическом институте (КНЭУ) и вместе открыли студию «Квартал-95».