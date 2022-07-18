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    18 июля 2022, 20:12

    Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы СБУ Баканова

    Рада рассмотрит проект постановления Зеленского об увольнении Баканова

    Александра Ломейко

    Верховная рада Украины на ближайшем заседании рассмотрит проект постановления об увольнении Ивана Баканова с поста руководителя СБУ. Представление в парламент внес украинский президент Владимир Зеленский.

    Отставку Баканова внесли первым пунктом повестки дня на следующем заседании, рассказал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

    «На ближайшем пленарном заседании первым пунктом повестки дня будет увольнение с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова», — заявил украинский парламентарий.

    Накануне Зеленский своим указом отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова. Причиной стали многочисленные факты государственной измены и коллаборационистской деятельности сотрудников указанных ведомств.

    С Бакановым Зеленский дружил с детства: они ходили в одну школу, учились в Криворожском экономическом институте (КНЭУ) и вместе открыли студию «Квартал-95».