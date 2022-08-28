Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Украины

Заместителя командующего Национальной гвардией Украины Ярослава Сподара уволили с занимаемой должности. Приказ об этом подписал президент страны Владимир Зеленский.

«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в указе.

В документе не указаны причины увольнения. Сподара на должность заместителя командующего Нацгвардией назначил в 2014 году исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.

Ранее в СМИ появилась информация об увольнении с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Зеленский опроверг эти слухи и заявил, что они работают одной командой и у него нет планов увольнять или переводить Залужного на другую должность.

Немецкие СМИ пророчат Залужного в преемники Зеленского. Сам президент Украины считает подобную информацию спекуляцией. Он якобы очень нервничает из-за всех этих слухов о президентских амбициях главкома, с которым у него, по неподтвержденным данным, серьезный конфликт.