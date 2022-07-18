Зеленский установил для Украины тайный дедлайн по вступлению в ЕС

На Украине начали готовиться к вступлению в Евросоюз. Конкретные сроки установил президент страны Владимир Зеленский, но в ЕС о них не знают.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью украинской версии Forbes, что требования Зеленского специально держат в секрете.

«Лично президент Зеленский установил этот дедлайн. Но я вам его не скажу, так как можно испугать кого-то в ЕС настолько, что они начнут сознательно тормозить наши действия», — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание необходимость для Украины «делать все спокойно, разумно и на результат».

Ранее Кулеба отмечал, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». Подобную позицию, подчеркнули в МИД РФ, Украине навязал Запад.