Спецоперация 21 февраля 2024, 17:49 Зеленский спешно покинул Киев после сдачи Авдеевки Аналитик Меркурис: Зеленский быстро уехал из Киева после провала ВСУ в Авдеевке Presidential Press Service/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский спешно уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки, сложившейся после того, как ВСУ потеряли Авдеевку. На это указал британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-блоге.

«Причина, по которой Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город, <…> заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка», — уверен эксперт.

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В Киеве Зеленский вынужден постоянно сталкиваться с политическими оппонентами — и это при том, что его рейтинг неуклонно падает на фоне неудач украинских войск, заметил Меркурис.

По данным Киевского международного института социологии, в декабре 2023 года против переизбрания Владимира Зеленского на второй срок высказывались 34% опрошенных украинцев, а в феврале их число выросло до 43%.

Хорватские СМИ не исключили, что на Украине произойдет государственный переворот.