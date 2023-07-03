Спецоперация 03 июля 2023, 21:38 Зеленский сообщил о взрыве в здании СБУ в Сумах Зеленский: в здании СБУ в Сумах есть погибшие и раненые в результате взрыва РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взрыве в здании СБУ в Сумах. В своем вечернем обращении в Telegram-канале он заявил, что это произошло, потому что у страны «не хватает качественных систем ПВО».

«Удар по городу Сумы <…> по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие», — сказал Зеленский.

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По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли два человека, еще 15 ранены.

В понедельник, 3 июля, в Сумах объявляли воздушную тревогу, она длилась два часа. Сирены в регионе зазвучали в 10:51. Также тревогу объявляли в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что ВСУ готовятся сдать Харьков и Сумы. В городах началась эвакуация крупных предприятий. Противник укрепляет вторую линию своей обороны.