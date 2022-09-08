Власти Украины ввели санкции против 606 российских политических деятелей | 360°

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Власти Украины ввели санкции против 606 российских политических деятелей

Президент Украины Зеленский сообщил о введении санкций против 606 граждан России

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Украина ввела персональные санкции против 606 представителей власти России, заявил президент Владимир Зеленский. Его обращение на украинском языке опубликовано в Telegram-канале.

«Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации, 424 депутата Госдумы», — отметил Зеленский.

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Он не стал приводить список лиц, на которые распространяются санкции. Президент Украины также не раскрыл, какие меры предприняты в отношении россиян.

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В Кремле неоднократно подчеркивали, что с Россией нельзя разговаривать на языке санкций. За любыми ограничительными мерами в отношении россиян последует ответ.

Ранее Москва передала в представительство Евросоюза в РФ ноту, в которой сообщила о введении санкций против европейского военного руководства.

Владимир Зеленский

Украина

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