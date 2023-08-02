Спецоперация 02 августа 2023, 11:30 Зеленский сообщил о «существенных повреждениях» на юге Украины после ночных взрывов Зеленский: на юге Украины зафиксировали наиболее сильные разрушения из-за прилетов Официальный сайт Президента Украины

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После ночных взрывов на юге Украины зафиксировали существенные повреждения. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Есть повреждения. Самые существенные — на юге страны», — написал он.

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В ночь на 2 августа в Измаиле Одесской области, являющемся крупным портом на Дунае, прогремели взрывы. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о пожарах, которые произошли на промышленных и портовых объектах. По его словам, возгорания возникли после атак беспилотников. Никто из местных жителей не пострадал.

Также мощные взрывы прозвучали в Киеве. В городе начала работать ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Падение обломков БПЛА произошло в Соломенском районе. Информации о пострадавших нет.