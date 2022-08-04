Зеленский призвал Китай повлиять на Россию

Будучи сильным государством Китаю следует повлиять на Россию для разрешения конфликта на Украине, считает украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что хочет обсудить это напрямую с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на The Post.

В 40-минутном интервью президент признался, что с начала спецоперации не имел никаких контактов с китайскими партнерами. Они были бы полезны, уверен Владимир Зеленский, ведь Китай — это «очень сильное государство, мощная экономика» и «может влиять на Россию политически, экономически», а также является постоянным членом Совбеза ООН.

«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», — сказал президент Украины.

Он также выразил надежду на то, что Китай и другие страны объединятся для поддержки и восстановления Украины.

Владимир Зеленский ранее выступил перед студентами Австралийского национального университета и призвал Китай соблюдать нейтральную позицию вместо того, чтобы поддерживать Россию. За эти слова его высмеяли в США.