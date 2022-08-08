Зеленский признал потери ВСУ в Донбассе и на юге Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал большие потери Вооруженных сил Украины в ДНР и Харьковской области, а также анонсировал новые заявления о поставках западного вооружения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация в Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное. <…> Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашей страны», — написал он.

По словам Владимира Зеленского, помочь украинским военным смогут только новые поставки оружия, так как на передовой требуются более мощные и дальнобойные системы. Власти работают над этим «каждый день и без каких-либо пауз». На этой неделе президент Украины ожидает новых заявлений по пакетам военной помощи.

Издание FP подсчитало ранее, что западные страны потратили на поставки оружия Украине 11 миллиардов долларов — меньше, чем на покупку энергоресурсов из России.