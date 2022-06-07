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    07 июня 2022, 18:03

    Зеленский признал неспособность ВСУ к наступлению

    Президент Украины Зеленский признал неспособность ВСУ наступать

    Максим Зинкин

    Украинские вооруженные силы неспособны наступать, так как проигрывают российским военным в техническом оснащении. Об этом британской газете Financial Times сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    «Мы не способны вести наступление, потому что проигрываем России в технике. Если пойдем в атаку, то потерпим еще больше потерь», — заявил украинский лидер.

    Также Зеленский обратился к лидерам западных стран, призвав ускорить и увеличить военные поставки Украине. По его мнению, позиция ряда государств по отношению к России является недостаточно жесткой.

    Ранее обозреватель американского журнала American Conservative Патрик Бьюкенен заявил, что власти Германии, Франции и Италии выступают за скорейшее мирное урегулирование конфликта и не поддерживают требование Зеленского передать Крым Киеву.