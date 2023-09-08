08 сентября 2023, 18:47
Зеленский пожаловался на медлительность Запада в вопросах поставки оружия
Зеленский пожаловался на замедление темпа поставок оружия с Запада
В последнее время замедлилось как контрнаступление ВСУ, так и поставки оружия Украине. На нерасторопность западных партнеров президент Владимир Зеленский пожаловался в своем обращении к гражданам.
Он также отметил, что союзники слишком медлят с новыми санкциями против России.
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«Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты», — сказал Зеленский.
По словам украинского главы, ход боевых действий усложнился и замедлился, поскольку ВСУ нужна определенная техника, например истребители. Он отметил, что российские военные практически блокируют украинские силы с неба, так как имеют достаточно необходимого оружия.
По мнению журналиста Дэвида Экса, контрнаступление также тормозит отсутствие у ВСУ мостоукладчиков. Он вспомнил случай, когда во время критической фазы важных боев в Запорожской области, в июне, четырем украинским бригадам пришлось остановить наступление, так как ВС России отошли за ручей, а в наличии у украинцев был только один мостоукладчик.
Владимир Зеленский
ВСУ
Оружие
Украина
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