Спецоперация 18 апреля 2023, 15:47 Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке Президент Украины Зеленский побывал на позициях ВСУ в Авдеевке Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке. Информацию об этом опубликовали на сайте офиса Зеленского.

«Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке», — говорится в сообщении.

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Также стало известно, что украинский лидер заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» о ситуации в районе его ответственности и вручил госнаграды украинским военным.

Из хорошо укрепленной Авдеевки, находящейся под контролем Украины, ВСУ регулярно наносят удары по территории Донецка. Тем временем ВС России проводят успешное наступление на Авдеевском направлении. Ранее, 15 апреля, стало известно, что ВСУ предприняли попытки контратаки под Авдеевкой, в том числе у села Водяное, однако российские войска нанесли им огневое поражение.