Зеленский заявил о поездке в Изюм | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 14:28 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский заявил о поездке в Изюм Президент Украины Зеленский прибыл с визитом в Изюм Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в город Изюм. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Вместе с Зеленским в рабочей поездке приняли участие командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский, глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Ранее представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о больших потерях ВСУ в этом регионе. Российские военные наносили по подразделениям украинских военных массированные удары, после ВСРФ провели перегруппировку, сконцентрировав усилия на донецком направлении для наращивания сил в этом регионе, сообщил RT.

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Глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов сообщал, что обстрелы украинских боевиков нанесли серьезные повреждения инфраструктуре Изюма.

Из-за непрекращающихся атак со стороны ВСУ власти Харьковской области начали эвакуацию мирного населения в Луганскую Народную Республику и Россию. Одними из первых с опасных территорий начали вывозить жителей Изюма, Великого Бурлука и Купянска.

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