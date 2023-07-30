Спецоперация 30 июля 2023, 18:34 Зеленский «помог» России ударить по пункту управления ВСУ в Днепропетровске — СМИ AT: визит Зеленского в Днепропетровск раскрыл ВС РФ местонахождение пункта управления ВСУ РИА «Новости»

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровск мог выдать российским вооруженным силам местонахождение пункта управления ВСУ. Такое предположение сделал старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в материале для Asia Times.

Он указал на то, что российская разведка тщательно следит за перемещениями Зеленского. То, что именно в Днепропетровске украинский лидер встретился с генералами, полевыми командирами и начальником главного управления разведки Минобороны страны Кириллом Будановым, вполне могло натолкнуть Россию на догадки о том, где находится штаб, считает Брайен.

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Владимир Зеленский побывал в Днепропетровске 28 июля, прямо перед тем, как ВС России ударили по пункту управления в этом городе. На следующий день российское Минобороны отчиталось об атаке, совершенной с применением высокоточного оружия. Назначенная цель достигнута, уточнили в оборонном ведомстве.