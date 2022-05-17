Зеленский подтвердил, что часть украинских боевиков вышли с «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором подтвердил выход части украинских военных с территории завода «Азовсталь». Их рассчитывают вернуть на подконтрольную Киеву территорию.

Зеленский отметил, что среди боевиков есть тяжелораненные и нуждающиеся в медицинской помощи.

О вывозе раненых с территории «Азовстали» Минобороны РФ договорилось с украинскими военными в ходе переговоров. В районе предприятия ввели режим тишины и открыли гуманитарный коридор.

С территории комбината вышли около 300 украинских боевиков. Среди них оказалось порядка 50 человек, получивших ранения. Их доставили в ЦРБ Новоазовска в ДНР для оказания необходимой помощи.