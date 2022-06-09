Зеленский подписал указ о санкциях против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против российского лидера Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Перечень ограничений в отношении Путина содержит применение запретов на въезд на территорию Украины, отказ в предоставлении и отмена виз, лишение государственных наград Украины.

Также в отношении российского лидера вводится приостановка выполнения финансовых и экономических обязательств, запрет на приобретение земельных участков на Украине и заморозка активов в случае наличия.

Кроме Путина в санкционный список попали глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, заместители председателя правительства Андрей Белоусов, Татьяна Голикова и другие.

Также в санкционном листе оказалось 236 высших учебных заведений России, в том числе ВШЭ, МГУ и РАНХиГС.

Среди санкций — прекращение образовательных и спортивных контактов, научного сотрудничества и культурных обменов.