В результате захвата завода «Заря» бойцами полка Ахмата Кадырова ВСУ понесли значительные потери, часть украинских боевиков сбежала. Несколько участников теробороны Украины были взяты в плен, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцов теробороны оставили нацики в качестве пушечного мяса. Неопытные, голодные, без физической и огневой подготовки — такими их отправляет на передовую военное руководство Украины. <…> Зеленский уничтожает украинский народ», — написал Кадыров в своем Telegram.

Он подчеркнул, что командование ВСУ не понимает, что в отправке на фронт таких немощных солдат, которые даже не умеют держать ружье в руках, нет никакого тактического смысла.

«И такие больные и пожилые пленные составляют у нас значительную часть. Зеленский, хотя бы совесть свою разбуди и перестань убивать своих граждан», — обратился Кадыров к лидеру Украины.

По его словам, вторая группа задержанных — пожарная бригада. Их никто не эвакуировал. Им повезло, что российские военные сначала думают и затем стреляют, подчеркнул глава Чечни.

«В отношении всех задержанных будет проведена проверка. В отличие от нацистов, мы гарантируем пленным жизнь и человеческое отношение», — заключил он.