Украина больше не рассчитывает на поставки авиации с Запада, однако надеется на средства противовоздушной обороны. Об этом заявил на брифинге Владимир Зеленский, сообщили «Известия».

Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, а после выступил перед журналистами. Он заявил, что страна перестала рассчитывать на поставки авиационной техники от западных союзников.

«Уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем, пока теоретически, на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал он.

По словам Владимира Зеленского, власти имеют подтверждение поставок.

Политолог Михаил Онуфриенко ранее предупредил, что западные страны могут поставить на Украину авиацию, другую технику и вооружение для затягивания конфликта в своих интересах. Однако сами украинцы, в частности политический аналитик Александр Кочетков, признали, что поставки не решают проблемы, так как Генштаб и войска не умеют пользоваться техникой и разрабатывать стратегию боевых действий.