29 июля 2023, 09:24
Зеленский окажется перед сложным выбором после провала контрнаступления ВСУ — СМИ
Экс-разведчик Риттер: Украине придется выбирать из двух зол после провала контрнаступления
После того как провалится контрнаступление ВСУ, Украина встанет перед выбором из двух зол: принять «территориальные претензии» России и отказаться от даже отдаленной перспективы членства в НАТО или продолжить борьбу, которая, вероятно, приведет к «уничтожению украинской нации». Таким мнением поделился бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в материале для издания Consortium News.
«Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению», — подытожил он.
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Ценой Украины для вступления в «западный клуб» были жизни солдат — в этом и заключается главный трагизм конфликта, отметил Риттер. Президент страны Владимир Зеленский согласился на эти условия, но нанести стратегическое поражение России по указке Запада ВСУ не смогли. В результате «приоткрытая дверь НАТО захлопнулась», считает экс-разведчик.
По его мнению, после окончания конфликта Североатлантическому альянсу предстоит бороться за свое существование на фоне становления нового миропорядка. Вильнюсский саммит 11–12 июля стал «реквиемом» старого европейского порядка, резюмировал Скотт Риттер.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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