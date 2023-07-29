Спецоперация 29 июля 2023, 09:24 Зеленский окажется перед сложным выбором после провала контрнаступления ВСУ — СМИ Экс-разведчик Риттер: Украине придется выбирать из двух зол после провала контрнаступления РИА «Новости»

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После того как провалится контрнаступление ВСУ, Украина встанет перед выбором из двух зол: принять «территориальные претензии» России и отказаться от даже отдаленной перспективы членства в НАТО или продолжить борьбу, которая, вероятно, приведет к «уничтожению украинской нации». Таким мнением поделился бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в материале для издания Consortium News.

«Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению», — подытожил он.

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Ценой Украины для вступления в «западный клуб» были жизни солдат — в этом и заключается главный трагизм конфликта, отметил Риттер. Президент страны Владимир Зеленский согласился на эти условия, но нанести стратегическое поражение России по указке Запада ВСУ не смогли. В результате «приоткрытая дверь НАТО захлопнулась», считает экс-разведчик.

По его мнению, после окончания конфликта Североатлантическому альянсу предстоит бороться за свое существование на фоне становления нового миропорядка. Вильнюсский саммит 11–12 июля стал «реквиемом» старого европейского порядка, резюмировал Скотт Риттер.