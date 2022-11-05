Зеленский объявит сбор средств на флот морских дронов | 360°

05 ноября 2022, 23:09
Зеленский объявит сбор средств на флот морских дронов
Президент Украины Зеленский заявил о намерении создать флот морских беспилотников
Украина планирует создать флот морских беспилотников. Для этого будет организован сбор средств, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«На следующей неделе запустим еще одно краудфандинговое направление — будет собирать деньги для флота морских дронов», — сказал он.
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Глава Украины заявил, что морские беспилотники нужны стране для защиты морских границ, а также намекнул, что такой арсенал пригодится в атаках на российский флот.
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«Как это работает — все уже видели», — добавил он.
Возможно, Зеленский имел ввиду атаку на корабли Черноморского флота 29 октября. В Минобороны РФ считают, что целью нападения стали военные судна, обеспечивающие безопасность гуманитарного зернового коридора. А подготовкой операторов беспилотников, по мнению ведомства, занимались военные Великобритании, которые также могут быть причастны к диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Ранее стало известно, что Россия передала послу Великобритании Деборе Броннерт доказательства причастности страны к этой атаке.
Владимир Зеленский
Беспилотники
Специальная военная операция РФ на Украине
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