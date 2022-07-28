Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что только его страна может претендовать на наследие Киевской Руси. Эту тему он затронул в видеообращении ко дню украинской государственности.

Зеленский назвал Украину «суверенным, независимым государством».

«Оно берет начало как минимум полторы тысячи лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси», — подчеркнул он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала это высказывание в Telegram-канале. Она попросила «княже Володимира» «не обижаться, что часть Украины будут называть Русью», раз он так «сам сказал». Захарову процитировал RT.

В прошлом году украинский президент отмечал, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на наследство» Киевской Руси и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.