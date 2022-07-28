Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси
Зеленский заявил, что Украина является наследницей Киевской Руси
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что только его страна может претендовать на наследие Киевской Руси. Эту тему он затронул в видеообращении ко дню украинской государственности.
Зеленский назвал Украину «суверенным, независимым государством».
«Оно берет начало как минимум полторы тысячи лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси», — подчеркнул он.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично прокомментировала это высказывание в Telegram-канале. Она попросила «княже Володимира» «не обижаться, что часть Украины будут называть Русью», раз он так «сам сказал». Захарову процитировал RT.
В прошлом году украинский президент отмечал, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на наследство» Киевской Руси и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.