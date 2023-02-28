Спецоперация 28 февраля 2023, 01:12 Зеленский назвал ситуацию под Артемовском «постоянно сложной» Зеленский: ситуация на Артемовском направлении становится постоянно сложной

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Артемовском направлении остается «постоянно сложной». Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием. <…> На бахмутском направлении (украинское название Артемовска — прим. ред.) ситуация становится постоянно сложной», — сказал политик.

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Сложность ситуации под Артемовском подтвердила и замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она заявила, что для ВСУ складывается тяжелое положение на всех направлениях, но самым проблемным остается Артемовское. По ее словам, именно там российские войска наращивают тактику «истощения и тотального разрушения».

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Артемовск — восьмой по численности город ДНР. Он расположен на подконтрольной Киеву части республики. Населенный пункт является важнейшим транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе.

Ранее сообщалось, что штурмовики группы «Вагнер» взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Также отряды ЧВК зашли в Ильиновку.