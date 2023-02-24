Спецоперация 24 февраля 2023, 03:29 Зеленский назвал ситуацию на восточном направлении трудной и болезненной Президент Украины Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале оценил ситуацию на восточном направлении боевых действий. Он назвал обстановку крайне тяжелой.

«Ситуация на востоке очень сложная. Болезненная. Но мы делаем все, чтобы выдержать», — сказал Зеленский.

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В южных районах, по его словам, тоже «достаточно опасная» обстановка.

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Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что российские войска продолжают активное наступление в районе в Марьинки в ДНР. Наши артиллеристы наносят удары по позициям ВСУ. Взятие этого населенного пункта стратегически важно, так как украинские боевики с этого направления обстреливают Донецк.

В последнем брифинге Минобороны отмечалось, что наши военные уничтожили более 200 украинских военных на Донецком направлении за 22 февраля. Также были подорваны шесть БМП, одна установка «Град» и гаубица Д-20. Несколько складов боеприпасов украинской армии уничтожили в районе Авдеевки, Раздольного, Богатыря, Водяного, Угледара и других населенных пунктов ДНР.