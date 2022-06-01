Зеленский назвал потери ВСУ

Ежедневные боевые потери украинской армии составляют по 60-100 солдат убитыми и 500 человек ранеными. Об этом в интервью телеканалу Newsmax рассказал президент страны Владимир Зеленский.

«Ситуация на востоке очень тяжелая», — признал он.

Президент заявил, что армия держит оборонительные рубежи. Он назвал свою страну мировым защитным периметром, а граждан — физическим барьером. Владимир Зеленский поблагодарил журналистов за визит в Киев и отметил, что город живет спокойной жизнью, в отличие от других уголков страны.

В этом же интервью он заявил, что, несмотря на заявления американских политиков, Украина не станет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по России.