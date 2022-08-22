Зеленский назвал «последнюю черту» в вопросе переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева станет «последней чертой» судебный процесс над украинскими военными. По его словам, после этого страна откажется от мирных переговоров с Россией.

Зеленский заявил, что, если суд над украинскими военными состоится, «это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что напомнил Зеленскому о возможности Турции организовать его переговоры с Путиным. Однако его заявление сочли попыткой поднять свой авторитет в глазах мирового сообщества.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью Financial Times заявил, что нет никакой «практической платформы» для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в свете ситуации вокруг Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков еще в начале августа заявлял, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в рамках саммита G20 пока нет.