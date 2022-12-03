03 декабря 2022, 23:56
Зеленский назвал Артемовск и Соледар самыми «болезненными» участками фронта
Президент Украины Зеленский: донецкое направление остается самым «горячим и болезненным»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми трудными точками на донецком направлении остаются Артемовск и Соледар. Об этом он сообщил в Telegram-канале после встречи с командирами ВСУ.
«Командующие доложили обстановку на конкретных направлениях. <…> На Донбассе: Артемовск, Соледар — сейчас, как и раньше, самые горячие и болезненные», — сказал Зеленский.
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Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что украинские войска в Артемовске попали в непростую ситуацию. Разведка передала — военные подготовились к эвакуации, хотя приказа такого не было.
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По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, наши войска достигли некоторых успехов на Артемовском направлении. Кроме того, продвижение есть на Марьинском и Угледарском направлениях. Он добавил, что российские солдаты делают все, чтобы противник отступил назад, и у ВСУ не было бы возможности атаковать республику. Сейчас украинцы обстреливают крупные города ДНР — Донецк, Горловку, Макеевку — почти ежедневно.
Владимир Зеленский
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Донбасс
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Специальная военная операция РФ на Украине
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