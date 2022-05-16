Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ

Генерал-майор Игорь Танцюра стал новым командующим силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На эту должность его назначил президент страны Владимир Зеленский.

«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — заявил Зеленский в своем указе.

Текст документа опубликовали на сайте украинского президента. Другим своим указом Зеленский убрал с поста командующего Юрия Галушкина. Причины такого решения пока не сообщили. Галушкин стал командующим силами территориальной обороны 1 января 2022 года. До этого он был заместителем главного инспектора Минобороны.

Войска территориальной обороны являются резервным компонентом ВСУ. Всего на Украине насчитывается 25 бригад теробороны, в которые входят порядка 100 человек. С 1 января на Украине действует закон «Об основах национального сопротивления». Согласно документу, руководство теробороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего силами территориальной обороны.