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    16 мая 2022, 00:32

    Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ

    Зеленский назначил Танцюру новым командующим силами территориальной обороны ВСУ

    Дарья Бунякова

    Генерал-майор Игорь Танцюра стал новым командующим силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На эту должность его назначил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ

    «Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — заявил Зеленский в своем указе.

    Текст документа опубликовали на сайте украинского президента. Другим своим указом Зеленский убрал с поста командующего Юрия Галушкина. Причины такого решения пока не сообщили. Галушкин стал командующим силами территориальной обороны 1 января 2022 года. До этого он был заместителем главного инспектора Минобороны.

    Войска территориальной обороны являются резервным компонентом ВСУ. Всего на Украине насчитывается 25 бригад теробороны, в которые входят порядка 100 человек. С 1 января на Украине действует закон «Об основах национального сопротивления». Согласно документу, руководство теробороной осуществляется главнокомандующим ВСУ через командующего силами территориальной обороны.