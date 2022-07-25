Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций

На Украине сменился командующий силами спецопераций. Место Григория Галагана занял Виктор Хоренко, сообщило РИА «Новости». Указ о его назначении подписал украинский президент Владимир Зеленский.

В отставку 25 июля отправили и первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

Второй месяц лета на Украине оказался богат на увольнения чиновников, занимавших высокие должности. От работы отстранили генпрокурора страны Ирину Венедиктову, поста лишился глава СБУ Иван Баканов.

Послов Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии уволили, как и украинских дипломатов, работавших в качестве представителей в Грузии, Иране, Португалии, Словакии и Ливане.

С должности уполномоченного по правам человека сняли Людмилу Денисову.