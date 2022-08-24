Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с лидерами других стран вариант с уходом в отставку, если это поможет остановить конфликт. Он только играет роль главы государства и во всем слушается команд Запада, считает украинский политик Владимир Олейник. Но в ближайшее время США и Великобритания будут держать Зеленского у власти, чтобы он исполнил их требования и желания.

Владимир Зеленский рассматривал вариант с уходом с поста президента Украины в феврале, сообщила газета The Washington Post, процитировав самого политика. Он заявлял западным лидерам, что не держится за власть и готов уйти в отставку, если это остановит конфликт.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

При этом американские и европейские официальные лица считали, что украинский лидер должен обеспечить «преемственность власти», а некоторые даже призывали его покинуть Киев и позаботиться о собственной безопасности.

Так, президентская охрана и советник офиса Зеленского Алексей Арестович рекомендовали главе государства уехать из столицы и перебраться в западную часть страны. Но тот вспыльчиво реагировал и просил свое окружение не говорить ничего подобного.

Марионетка Запада

Заявление о том, что Зеленский был готов уйти в отставку по приказу западных стран, по сути, демонстрирует неспособность украинской власти управлять страной. Украинский политик и управленец Владимир Олейник напомнил в комментарии для «360», что на Украине вице-президент другого государства может назначать и снимать с должности генерального прокурора. Помимо этого, иностранцы участвуют в отборе на должности судей, а Антикоррупционный суд находится под патронажем американцев.

«В данном случае Зеленский — марионетка. Он считает, что в этот период он незаменим, но есть главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который дышит ему в затылок. Сами американцы поняли, с кем имеют дело», — отметил Олейник.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, Зеленский по своей натуре артист и самолюбивый игрок. Если к нему перестают приезжать лидеры других стран, в ход идут известные зарубежные актеры и певцы. США отдают им приказ, чтобы они ехали туда.

Олейник заметил, что по конституции только украинский президент может сам себе отдавать указание о сложении полномочий. Другой вариант — парламент выносит ему импичмент, и глава страны складывает полномочия. Но нынешняя власть в Киеве принадлежит Вашингтону.

«Если введено военное положение, любые выборы запрещены. Поэтому западные лидеры решили дожимать Зеленского. И они сказали ему, чтобы он выполнил все их требования, а в случае чего его эвакуируют», — подчеркнул собеседник «360».

К тому же у украинского президента иностранная охрана, за ним следит MI6, а временно исполняющий обязанности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал укрытие в Лондоне. Олейник уверен, что Зеленский сейчас думает не о спасении Украины, а о своей безопасности. Пока президент Украины не исполнит все желания американцев и англичан, он не покинет страну, подытожил политик.