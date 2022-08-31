Зеленский даже военным путем не вернет Крым — СМИ
Издание Politico заявило, что жители Крыма не поддержат политику дерусификации Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский даже военным путем не сможет вернуть Крым. Жители полуострова не поддержат его политику дерусификации, заявило издание Politico.
Редактор отдела общественного мнения Джейми Деттмер напомнил о заявлении украинского президента по случаю Дня независимости. Владимир Зеленский объявил, что вернет Крым в состав Украины.
«Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?», — заметил автор статьи.
Кампания по дерусификации началась задолго до спецоперации. Джейми Деттмер назвал процесс устранения русского культурного и языкового влияния в стране непростой и необязательно справедливой задачей, ведь около четверти украинцев идентифицируют себя как русскоязычные.
Власти переименовали улицы, здания и другие сооружения, связанные с Россией, однако у истории есть важное свойство — ее нельзя отвергнуть или отменить. Автор статьи призвал украинские власти искать способы добиться мира, а не бороться с языком.