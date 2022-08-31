Президент Украины Владимир Зеленский даже военным путем не сможет вернуть Крым. Жители полуострова не поддержат его политику дерусификации, заявило издание Politico.

Редактор отдела общественного мнения Джейми Деттмер напомнил о заявлении украинского президента по случаю Дня независимости. Владимир Зеленский объявил, что вернет Крым в состав Украины.

«Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65% населения составляют русские?», — заметил автор статьи.

Кампания по дерусификации началась задолго до спецоперации. Джейми Деттмер назвал процесс устранения русского культурного и языкового влияния в стране непростой и необязательно справедливой задачей, ведь около четверти украинцев идентифицируют себя как русскоязычные.

Власти переименовали улицы, здания и другие сооружения, связанные с Россией, однако у истории есть важное свойство — ее нельзя отвергнуть или отменить. Автор статьи призвал украинские власти искать способы добиться мира, а не бороться с языком.