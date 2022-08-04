Здесь живые только деревья и растения. Дневник журналиста о командировке в Донбасс

Волонтеры из городского округа Павловский Посад в сопровождении военных отправились под Авдеевку. С собой они везут технику и специальные наборы для бойцов девятого полка морской пехоты, которые освобождали завод имени Ильича в Мариуполе. Сопровождает волонтеров корреспондент «360» Екатерина Харина. О своих впечатлениях от поездки она рассказала в своем дневнике.

Всех посадили на бронетранспортеры. Мне выдали трофейную броню и шлем. Путь колонны до Авдеевки лежит через несколько населенных пунктов. Один из них — поселок Верхнеторецкое. По разрушенным домам, расстрелянным машинам и пустым улицам не верится, что кто-то там еще остался.

Живые здесь только деревья и растения. Есть даже урожай. Но нет людей, а дома и автомобили разрушены или уничтожены.

Для военных волонтеры везут все самое необходимое. Генераторы, вещи и дроны. Сейчас бойцы проводят очень важную работу в районе Авдеевки. Неподалеку ВСУ оборудовали огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк. Остановить удары по мирным жителям — это сейчас главная задача.

Грузы для военных привезли вместе с гуманитарной помощью, собранной в рамках акции «Доброе дело». Она началась в Подмосковье в начале апреля по инициативе школьников, которых поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Все необходимые вещи для жителей пострадавших районов Донбасса собирают на складе в Домодедове, откуда фуры «Доброго дела» их везут в народные республики.