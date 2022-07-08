«Здесь совсем нет западных СМИ». Британский журналист рассказал о командировке в Донецк

Британский журналист Джон Миллер посетил Донецк и признался, что был шокирован обстрелами города со стороны ВСУ и гибелью мирного населения. Своими впечатлениями он поделился в беседе с немецкой журналисткой Алиной Липп.

Миллер обратил внимание, что в Донецке совсем нет представителей западных СМИ, которые бы освещали происходящее.

«Нет ни британских, ни американских, я не могу говорить насчет немецких, но нет ни одного британского или американского журналиста от крупных телекомпаний. Это шокирует. Нет журналистов на этой стороне конфликта», — отметил он.

Журналист добавил, что делал репортаж о школе, которую недавно бомбили. В здание попали. Некоторые из учителей погибли. И он сделал этот репортаж, чтобы на Западе появилась хоть какая-то информация.

«Мы находимся здесь и делаем репортаж об этой истории. Первый репортаж, который я подготовил, был о том, что украинская армия обстреливает здесь мирных жителей. Это очевидно, невозможно не поверить. Вы это знаете, вы были здесь, но они это даже не освещают», — поразился он.

Во время беседы Миллера и Липп слышны взрывы за окном. Британец заметил, что их так много, что они уже начали воспринимать спокойнее, хотя каждый день во время нахождения в городе они просыпались от обстрелов.

«И это украинская армия обстреливает здесь мирных жителей. И это просто факт», — подчеркнул он.

Липп заметила в ответ, что об этом не говорят на Западе.

«Потому что это неудобно. <…> Но мы находимся прямо здесь, в Донецке, украинская армия намеренно обстреливает мирных жителей. Зачем они это делают? Отчасти, чтобы запугать людей. Я думаю, поэтому здесь нет западных репортеров. Потому что любой репортер по определению стремится говорить правду. Они должны рассказывать правду о том, что украинская армия обстреливает население и делает это на протяжении многих лет», — подчеркнул журналист.

В своем Telegram-канале Миллер поделился историей шестилетней девочки, погибшей при обстреле Донецка. На этой неделе в ходе очередной атаки скончалась 10-летняя школьница. Ребенка разорвало на части рядом с домом.