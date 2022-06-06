«Здесь была ее комната». В Донецке ребенок чудом избежал обстрела ВСУ

В Донецке с утра 6 июня гремели звуки обстрелов. ВСУ выпустили по пяти районам города крупнокалиберные снаряды. Один из них попал в жилой дом и полностью разнес две комнаты, в том числе детскую. В полуразрушенном здании побывал корреспондент «360».

Жительница Донецка Светлана Огарок по счастливой случайности взяла ребенка с собой на работу. О прилете в дом сообщили соседи.

«Здесь стол был, мы здесь ели, стол стулья, шкаф висел кухонный, а с той стороны — комната ребенка, ее стол, стул», — показала женщина заваленные обломками помещения.

О том, что могло произойти, оставь она дочь одну, Светлана думать просто боится — вплоть до истерики.

«Вот ребенок бы здесь сидел. <…> Родители говорили: „Да пусть останется, что такого“», — поделилась жительница Донецка.

После случившегося она задумалась над тем, чтобы на время уехать в Новый Свет. Покидать Донецк насовсем Светлана не собирается. А дом ее семье придется восстанавливать.

«На ремонт, который мы сделали два года назад, я целый год копила деньги. Больше жить нам негде — надо восстанавливать [дом]», — сказала женщина, пожелав, чтобы обстрелы скорее прекратились.

Снаряд упал и на территорию мебельной фабрики — ни одна из стоявших там машин не уцелела. Рядом нет ни воинских частей, ни складов с боеприпасами.

Источник фото: телеканал «360»

Горожанин Анатолий Поляков пытался забежать во время начавшегося обстрела в подвал. Только спустился на первый этаж — прогремел взрыв. Мужчина предположил, что били с украинской стороны не минами.

«[Свист] буквально чуть-чуть, и сразу прилет — не так, как раньше. Если мина летит, ее слышно. А сегодня слышно не было. Видно, был снаряд, а не мина», — заметил Поляков.

Над городом, по словам местных жителей, сработало ПВО. Сначала был слышен хлопок, а затем мгновенно раздался взрыв. Многие даже не пытались бежать в укрытие — просто встали у несущей стены.

В результате еще одного прилета рядом с жилым домом образовалась воронка диаметром примерно три метра. За несколько часов по Донецку выпустили около 40 снарядов. Били ВСУ хаотично.