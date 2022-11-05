Здание в Ленинском районе Донецка загорелось после прямого попадания ракеты ВСУ | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 22:28 Здание в Ленинском районе Донецка загорелось после прямого попадания ракеты ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Ленинский, Киевский и Буденновский районы города РИА "Новости"

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил об очередных обстрелах города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В своем Telegram-канале он написал, что под атакой находятся Ленинский, Киевский и Буденновский районы города.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти собирают информацию о повреждениях инфраструктуры.

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Градоначальник добавил, что местные жители сообщили о пожаре возле универмага «Радуга».

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«Возле универмага „Радуга“ Ленинского района наблюдается возгорание из-за прямого попадания в одно из зданий», — написал Кулемзин.

В Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) республики рассказали, что по этому району ВСУ выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS».

Киевский район также находится под обстрелом украинских военнослужащих. В его сторону выпустили20 ракет из РСЗО «Град», а также шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Днем 5 ноября сообщалось об обстрелах Херсона. ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS, четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала возле места сбора жителей для перемещения в безопасные районы.