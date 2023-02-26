Спецоперация 26 февраля 2023, 08:10 Здание ремонтно-механического завода в Перевальске пострадало при обстреле ВСУ СЦКК: ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР, пострадало здание ремонтно-механического завода Telegram

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Украинские боевики обстреляли город Перевальск в Луганской Народной Республике — по нему выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). Пострадало остекление жилой многоэтажки и ремонтно-механического завода.

Кроме того, оказались повреждены линия электропередачи и газопровод.

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Обстрел произошел накануне в 01:55.

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Ранее представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщало, что за год ВСУ выпустили по ее территории 11 394 боеприпаса различного калибра, в том числе 44 ракеты «Точка-У», 696 ракет РСЗО HIMARS, четыре ракеты РСЗО «Ольха». Жертвами агрессии украинских боевиков за этот период стали 657 мирных жителей, в том числе 52 ребенка. Пострадали 457 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 99 образовательных и 22 медицинских учреждения.