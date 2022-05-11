Украинские войска обстреляли из «Градов» православный храм Архистратига Божия Михаила в Мариуполе. Об этом журналисту Максиму Григорьеву рассказал завхоз религиозной организации Александр.

«Сначала были удары из „Градов“, через неделю уже били из танка, стреляли из гладкоствольной пушки. Мы ушли в подвал, такое массивное здание просто подпрыгивало от снарядов», — рассказал он.

Мужчина подчеркнул, что атаку вели украинские войска, так как вооруженные ДНР вошли на эту территорию лишь спустя семь дней после обстрелов.

Александр предположил, что одной из причин обстрелов мог быть религиозный конфликт.

«До обстрелов я слышал информацию, что они говорят, мол, мы, „клятые москали“, неправильно служим [Богу], а они правильно», — рассказал завхоз.

Монахиня Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в населенном пункте Никольское в ДНР рассказывала, что украинские националисты обстреляли храм фосфорными снарядами.