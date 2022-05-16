Здание МЧС и 3 жилых дома разрушены в ЛНР при обстрелах со стороны Украины

В результате обстрелов Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины за сутки повреждены три жилых дома и здание подразделения МЧС ЛНР в Первомайске. Об этом сообщило в Telegram представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Всего 15 мая в ЛНР зафиксировали три обстрела со стороны Украины. Под огонь попали населенные пункты Первомайск и Золотое. Применялись артиллерийские орудия калибром 152 и 122 миллиметра (выпущено 20 снарядов).

По информации посла ЛНР в России Родиона Мирошника, Лисичанск и Северодвинск в Луганской Народной Республике, которые контролируют украинские националисты, скоро окажутся в прочном окружении ВС РФ. Мирошник предположил, что боевики осознают свою участь на примере ситуации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Националисты Украины предприняли уже несколько попыток вырваться с территории «Азовстали» — как по одному, так и группами, — но каждый раз бывали остановлены огнем военных Донбасса.