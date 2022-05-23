Здание яслей пострадало в Донецке в результате обстрела ВСУ

Украинские военные нанесли ракетный удар по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего пострадали здание яслей и многоэтажный дом. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Пострадало здание яслей № 229 по улице Градостроителей, также повреждения фасада получил многоэтажный жилой дом № 98.

Утром 23 мая СЦКК сообщал, что националисты вновь обстреляли «Градами» населенный пункт Ясиноватая.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что регионы РФ возьмут шефство над муниципалитетами ДНР и ЛНР.

При этом он подчеркнул, что жители региона сами определят свою дальнейшую судьбу.