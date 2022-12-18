Спецоперация 18 декабря 2022, 10:16 Здание детсада и Дома детского творчества в Донецке пострадали при обстреле ВСУ Глава Донецка: при обстреле ВСУ пострадали здания детсада и Дома детского творчества Telegram

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В результате утреннего обстрела ВСУ пострадали злания детского сада №18 и Дома детского творчества в Ворошиловском районе на Школьном бульваре. В окнах выбило стекла. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецка Алексей Кулемзин.

Кроме того, ракета «Град» попала в гараж частного дома на проспекте Любавина. В многоэтажке по улице 50-летия СССР также оказались выбиты стекла, осколки посекли фасад здания и балконы. Повреждения получили один из магазинов на первом этаже здания и припаркованный рядом автомобиль.

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Помимо этого, очередные повреждения получил стадион «Донбасс Арена»: стекла выбило в десятке окон.

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ВСУ сегодня ранним утром обстреляли из «Градов» Киевский и Ворошиловский районы Донецка.