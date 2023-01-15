Спецоперация 15 января 2023, 09:30 Здание больницы в Горловке пострадало в результате обстрела со стороны ВСУ Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении здания больницы при обстреле со стороны ВСУ Мэр Горловки Иван Приходько / Telegram

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Украинские боевики ночью обстреляли город Горловку в ДНР. В результате пострадало здание больницы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иван Приходько.

«Городская больница № 2 — повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса», — написал он.

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Кроме этого, ВСУ попали по котельной № 113, по дому на улице Технической, где перебили газопровод, а также попали в одну из квартир в доме, расположенном на улице Ленина.

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Всего, по данным Приходько, с 08:00 14 января по 08:00 15 января украинские военные обстреляли город восемь раз. В результате попали по пяти частным домам, по одному многоквартирному дому, повредили один газопровод, одну котельную и два автомобиля.

Мэр уточнил, что сведения о последствиях продолжают поступать.

Ранее представительство ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) сообщило, что за минувшие сутки, 14 января, ВСУ 11 раз обстреляли города Донецк, Горловку, Широкую Балку, Ясиноватую и Макеевку Донецкой Народной Республики.