Здание больницы и газопровод пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ повреждены здание больницы по улице Розы Люксембург, перебит газопровод по улице Щорса, также загорелось домостроение по проспекту Таманский. Об этом сообщил в соцсетях штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Ракетный удар нанесен со стороны Авдеевки в 10:57. Боевики выпустили 10 ракет РСЗО БМ-21 «Град».

«В результате обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода возле АЗС по улице Щорса, 108. По улице Розы Люксембург, 111а, (больница МВД) повреждена кровля», — написал в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Представители штаба теробороны посоветовали жителям Донецка не выходить из дома без особой надобности и не покидать убежище во время обстрелов.

Также стало известно, что ВСУ ударили по Куйбышевскому району Донецка. Согласно сводке СЦКК ДНР, в 12:19 со стороны Орловки выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Загорелось домостроение по улице Градостроителей.