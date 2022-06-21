Завод «Азот» безопасно покинули около 20 мирных жителей

Завод «Азот» в Северодонецке покинули через неконтролируемую украинскими военными проходную около 20 мирных жителей. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

В своем Telegram-канале Мирошник уточнил, что выход мирных и сложение оружия боевиками сдерживаются постоянными обстрелами украинской артиллерией Северодонецка из пригорода Лисичанска, отметил RT.

«Сегодня коло двух десятков мирных жителей самостоятельно вышли ко второй проходной завода, которая не контролируется боевиками. Сейчас они уже в безопасности», — написал посол ЛНР в России.

Он также уточнил, что ликвидация лисичанской группировки и остатков группы боевиков на «Азоте» взаимосвязанные процессы и завершатся, скорее всего, одновременно.

Некоторым мирным жителям удалось выйти с территории «Азота» по ухищрениям или по счастливой случайности», заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. В эфире «Соловьев Live» он сообщил, что вышедшие жители отмечают катастрофическую гуманитарную ситуацию на территории предприятия. Многие люди не знали о том, что для них были организованы зеленые коридоры.