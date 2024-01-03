Спецоперация 03 января 2024, 12:29 Завершение СВО в 2024 году связали с двумя факторами Перенджиев: Россия может завершить СВО в 2024 году благодаря двум факторам РИА «Новости»

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Усиление российской армии, а также наращивание производства военной продукции — два фактора, от которых зависит возможность завершения спецоперации на Украине в 2024 году. Такое мнение News.ru высказал член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

После взятия Марьинки российские военнослужащие будут продвигаться вперед, освобождая Донбасс от ВСУ, заметил он. По мнению Перенджиева, в этом году у России появится шанс завершить спецоперацию, но для этого не потребуется новая волна мобилизации.

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Эксперт пояснил, что российская армия восстанавливает свою численность за счет привлечения военнослужащих по контракту. Одновременно промышленность наращивает производство боеприпасов и вооружения.

«Эти факторы поспособствуют тому, что спецоперация завершится уже в 2024-м», — подытожил Перенджиев.

Успехи ВС России также заметили на Западе. По мнению бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, конец украинского конфликта предрешен — Россия победит. При этом в Киеве, осознав близкий финал, всеми силами пытаются втянуть в конфликт страны НАТО.