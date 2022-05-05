«Завершается зачистка». Кадыров рассказал о полном освобождении поселка Светличное в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полном взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Светличное на Луганском направлении. По его словам, в настоящее время там «завершается зачистка». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов под руководством… генерал-майора Шарипа Делимханова совместно с народной милицией ЛНР и сил Минобороны РФ стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинствовали бандиты», — заявил глава Чечни.

Он рассказал, что в настоящее время в Светличном «завершается зачистка».

«Наши спецподразделения уже заняли первые кварталы еще одного населенного пункта — поселка Нижнее. Это отличные результаты работы, которую наши бойцы проделали очень грамотно», — добавил Кадыров.

По его словам, следующим этапом на взятых под контроль территориях станет проведение гуманитарных мероприятий. Как заявил Кадыров, будет сделано все для максимально быстрого восстановления нормальной жизни как в Светличном, так и в других районах Донбасса.

Ранее Кадыров заявил, что в бункерах «Азовстали» удерживают более 150 мирных жителей.