Спецоперация 30 ноября 2022, 12:19 «Заваливают телами наши позиции». Советник Пушилина рассказал о странной тактике командования ВСУ Советник главы ДНР Гагин заподозрил, что ВСУ специально не берегут живую силу РИА «Новости»

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Командование Вооруженных сил Украины бросает своих солдат на позиции российских военных, зная, что их гарантированно убьют. Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сказал РИА «Новости», что оно делает это намеренно.

Он заметил, что ВСУ расставляют большие группы бойцов на всей протяженности линии соприкосновения и отправляют их прямо на позиции российских военных, которые, как им известно, хорошо простреливают. Ян Гагин сказал, что практически везде технику и солдат убивают прицельным артиллерийским огнем.

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«У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции», — сказал собеседник агентства.

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Под прицел, по его мнению, намеренно отправляют самых сильных, здоровых, отважных бойцов. Помощник главы республики назвал такую тактику утилизацией генофонда нации.

Украинская армия ежедневно теряет около 500 бойцов, сказал журналистам командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. Тела сослуживцев бойцы оставляют на поле боя. Военный предположил, что это делают для того, чтобы скрыть от украинцев истинные потери.