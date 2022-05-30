«Зацепило хорошо». Последствия обстрела школы в Донецке показали на видео

Украинские боевики утром в понедельник нанесли удары по Ворошиловскому району Донецка. Погибли шесть человек, задело жилые здания, гимназию и школы. Корреспондент «360» показала последствия обстрела на видео с места.

На видео — здание школы № 22 в Донецке, которая попала под утренний обстрел. В центре здания видно большую пробоину от снаряда, разрушена одна из колонн, выбиты окна. Рабочие разбирают завалы.

Под огонь попал и жилой дом, расположенный по соседству от школы. На многих этажах выбило стекла.

Местный житель рассказал, что работает в магазине через дорогу. Взрывы ощущались и у них. Помещение засыпало осколками стекол, сыпался потолок. Всех вовремя эвакуировали, никто не пострадал.

«Нас тоже там зацепило хорошо. Хорошо, что там стена стеклянная была, но никого не было в этот момент на кассе. А так начали сразу эвакуацию сотрудников и покупателей», — сообщил мужчина.

Про взрывы рассказал и ученик школы № 5, которую тоже обстреляли утром, когда мальчик шел на занятия.

«Когда шел в школу, то почти в 50-100 метрах был от нее. Слышал взрывы и увидел, как что-то там дымится», — сказал ребенок.

По данным штаба теробороны ДНР, в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще 14 получили ранения. Повреждения получили здания гимназии, школ № 22 и № 5, писала газета «Известия».