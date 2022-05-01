Затопленные гражданские суда обнаружены в порту Мариуполя
РИА «Новости»: СК обнаружил затопленные гражданские суда в порту Мариуполя
Несколько затопленных гражданских судов обнаружили военные следователи Следственного комитета РФ в порту Мариуполя и рядом с береговой линией. Об этом сообщило РИА «Новости».
Правоохранители зафиксировали факты затопления, проверив территорию порта и ближайшую акваторию.
Также специалисты Следкома обнаружили остатки военного корабля «Донбасс», который уничтожен пожаром и катер украинских военных «Кременчуг», оставленный у причала.
Мариуполь был захвачен националистической группировкой «Азов*», которую при содействии российских военных разгромили войска ДНР. Остатки боевиков укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь», который надежно заблокирован.
Военный историк Юрий Кнутов ранее заявил «360», что националистов с «Азовстали» нельзя выпускать.
*«Азов» — запрещенная в России националистическая украинская организация.