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    01 мая 2022, 07:30

    Затопленные гражданские суда обнаружены в порту Мариуполя

    РИА «Новости»: СК обнаружил затопленные гражданские суда в порту Мариуполя

    Максим Зинкин

    Несколько затопленных гражданских судов обнаружили военные следователи Следственного комитета РФ в порту Мариуполя и рядом с береговой линией. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Правоохранители зафиксировали факты затопления, проверив территорию порта и ближайшую акваторию.

    Также специалисты Следкома обнаружили остатки военного корабля «Донбасс», который уничтожен пожаром и катер украинских военных «Кременчуг», оставленный у причала.

    Мариуполь был захвачен националистической группировкой «Азов*», которую при содействии российских военных разгромили войска ДНР. Остатки боевиков укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь», который надежно заблокирован.

    Военный историк Юрий Кнутов ранее заявил «360», что националистов с «Азовстали» нельзя выпускать.

    *«Азов» — запрещенная в России националистическая украинская организация.