Заточенных под землей в шахте имени Засядько горняков спасли в полном составе

Все 109 горняков, которые ранее застряли под землей в обесточенной шахте имени Засядько, подняты на поверхность. Об этом сообщили представители министерства угля и энергетики ДНР. Их заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Шахта имени Засядко вновь была обесточена из-за обстрелов ВСУ утром 12 августа. Об этом ранее сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В 13:00 всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет», — сообщили представители Минугля ДНР.

По их словам, сотрудников оперативно оповестили об отключении шахты от энергоснабжения в результате прилетов со стороны ВСУ. Представители ведомства уточнили, что это является частью регламента по ликвидации последствий подобных происшествий.

Также они заявили, что ВСУ открыли огонь по территории макеевской шахты имени Ленина ГУП ДНР «ГУРШ». По их данным, в результате прилетов украинских снарядов два местных сотрудника получили ранения. В Минугля ДНР заявили, что пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. По данным ведомства, опасности для жизни нет.