Спецоперация 25 июля 2023, 23:51 Затишье перед бурей началось на Запорожском направлении — Рогов Рогов заявил о затишье перед бурей на Запорожском направлении Freepik

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На линии боевого соприкосновения в Запорожской области наступило «затишье перед бурей». Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

До этого Рогов говорил, что очередная стадия наступления ВСУ запланирована на конец июля и продолжится до середины августа.

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«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка», — заявил он.

По словам главы общественного движения, на Васильевском и Ореховском направлениях обстановка спокойная, но «идут небольшие обстрелы». Сейчас украинские националисты готовятся к новой волне контрнаступления, около 60% штурмовых резервов пока не участвовали в боях.

Ранее военные украинской армии рассказали газете Kyiv Post, что в рядах ВСУ зафиксированы большие потери. У бойцов упал боевой дух, безуспешные попытки контрнаступления измотали солдат. Один из военных рассказал, что армия теряет по четыре-пять человек каждые 100 метров.