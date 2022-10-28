Заставляли смотреть фильмы про Бандеру. Освобожденный боец рассказал об условиях украинского плена | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 04:37 Заставляли смотреть фильмы про Бандеру. Освобожденный боец рассказал об условиях украинского плена Освобожденный боец Егильницкий: фильмы о Бандере показывают в украинском плену РИА "Новости"

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Пленным военнослужащим показывали фильмы про лидера националистов Степана Бандеру в украинском лагере «Запад-1». Об этом РИА «Новости» рассказал освобожденный боец Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий.

«У нас был актовый зал, где каждый день мы смотрели телепередачи, и у нас был час лекций. <…> Нас просвещали по поводу истории „Украинской повстанческой армии“* (УПА*). Мы все сидели в зале, нам приносили на флешке „образовательное“ кино, про Бандеру», — отметил военнослужащий.

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Он подчеркнул, что пленные не могли отказаться от просмотра лент. За сидящими в зале следили надзиратели, которые заставляли приседать тех, кто засыпал или на что-то отвлекался.

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«Когда мы попали в плен, нас спрашивали, в том числе, видели ли мы фашистов. <…> Так вот когда нас привезли во Львов, мы поняли, что мы имеем дело с натуральными бандеровцами», — заявил Егильницкий.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказал, что его шокировали детские книги в одной из библиотек Запорожской области. Украинские власти навязывали населению учебные пособия, пронизанные героизацией Бандеры.

*УПА — экстремистская организация, запрещенная в России.